Home office bude pre firmy ťažkou skúškou

Práca z domu sa stala často diskutovanou témou posledných dní a už teraz je isté, že so zmenami v oblasti práce môžeme rátať aj do budúcna. Nevyhlasujeme však víťazstvo home officu predčasne? Poďme si to rozmeniť na drobné.

Nachádzame sa v časoch, v ktorých sa priam lúsknutím prsta zmenilo veľmi veľa vecí. Uprostred krízy, akou sme si prešli a ešte stále prechádzame, je prirodzené, že ľudia vyzdvihujú vo všetkom hlavne pozitíva. Zároveň, firmy hľadajú neustále nové príležitosti, ktorých by sa mohli chopiť. A niet divu! Ide predsa o základné vlastnosti ľudskej povahy. Aj napriek tomu, že naša ekonomika tvrdo spala, v priebehu posledných mesiacov sme boli svedkami toho, ako sa mnohí riaditelia firiem tešili úspechu práce z domu či zvýšenej produktivite práce svojich zamestnancov.

Z každej strany sa na nás valia správy o tom, že v budúcnosti budeme potrebovať oveľa menej pracovného priestoru, ako to bolo doteraz. Poďme si to ukázať na konkrétnych číslach. Napríklad v USA doteraz pracovalo z domu aspoň polovicu svojho pracovného času celkom 3,6 % zamestnancov, čo je približne 5 miliónov ľudí. Už teraz je však jasné, že v budúcnosti tieto čísla výrazne vzrastú, čo v konečnom dôsledku prinesie aj veľké množstvo výhod, ako napríklad zlepšenie životného prostredia či podpora rovnováhy medzi pracovným a osobným životom.

A VÍŤAZOM SA STÁVA HOME OFFICE!

Začnime opäť niečím konkrétnym. Aj tí najvplyvnejší a najbohatší ľudia planéty, ako je napríklad Warren Buffet, ktorý pracoval prevažne z domu viac ako pol storočia, vyhlasujú víťazstvo home officu. Aj on považuje tento nečakaný a viac-menej nútený experiment za obrovský úspech.

Ja si však kladiem inú otázku: Čo presne sme počas posledných mesiacov naozaj testovali? A tu je rovno aj moja odpoveď. Ak musia všetci zamestnanci pracovať z domu, začnú využívať obrovské množstvo platforiem, ktoré im to umožnia. Ich kvalita sa však líši. Pravdou je, že práca z domu výrazne nabrala na svojej sile aj z toho dôvodu, že zamestnanci boli motivovaní vyhnúť sa napríklad núteným dovolenkám či dokonca výpovedi. Preto sa aj vďaka dostupnosti spomínaných platforiem snažili svojim zamestnávateľom ukázať, že sú dôležitou súčasťou firmy. Druhým nesporným faktom je aj to, že kvôli obmedzeniam nechodili do parku, posilňovne, kaviarne či ku kaderníkovi. Zároveň, všetky domáce problémy išli bokom v momente, kedy potrebovali uskutočniť hovor napríklad cez Zoom.

Trávenie času v pohodlí domova tiež v mnohých prípadoch zvýšilo produktivitu práce zamestnancov. Na jednej strane totiž neboli rozptyľovaní svojimi kolegami, na strane druhej však boli všetci na jednej lodi. Práca sa tak pre mnohých stala akýmsi útočiskom uprostred búrky. Výhodou tejto situácie bolo zároveň aj to, že poznáme prakticky všetkých ľudí, s ktorými pracujeme. Fungovali sme tak na akomsi „sociálnom kapitále“, ktorý sme si roky budovali.

JE PRÁCA Z DOMU LEN ĎALŠÍM „OFFICE EXPERIMENTOM“?

Dnes nie sme súčasťou experimentu práce z domu. Oveľa dôležitejšie sú v tomto prípade práve technológie, ktoré pri práci na diaľku využívame. Na margo toho hovorím: „Palec hore, naozaj sme vyhrali, pretože tie technológie fungujú!“. Každá minca má však dve strany. Presuňme sa teda rovno ku tej ťažšej časti a nahliadnime na túto situáciu prostredníctvom konkrétnych scenárov.

Firma sa chystá prijať do svojich radov ďalšieho talentovaného človeka a ponúkne mu prácu, ktorú bude vykonávať prevažne z domu. Konkurenčná firma mu však ponúkne prácu v kancelárii s bohatým vybavením vo vyčlenenom priestore. V tomto boji prehráme a talent z brandže sa rozhodne pre konkurenčnú firmu. Aká veľká ostane naša dôvera v home office? Dlhodobému zamestnancovi firma povie, že odteraz už nebude pracovať z kancelárie, ale z domu. Bude sa tomu tešiť? Povie si automaticky to, že sa chcel vždy vyhnúť dochádzaniu do práce a pracovať radšej z domu? Alebo si pomyslí, že mu týmto krokom firma nepriamo hovorí, že už nie je jej dôležitou súčasťou? Bude sa sám seba pýtať, ako bude takto budovať vzťahy s nadriadenými a s kolegami, a ako utrpia jeho šance na kariérny rast? Je otázne, či by takýto „veterán“ aj v takomto prípade ostal aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou firmy.

S takýmito príkladmi by sme mohli ešte dlho pokračovať. Existujú desiatky, možno až stovky situácií, ktoré budú v prípade práce z domu pre firmy ťažkou skúškou. Po hlave mi behá hneď niekoľko ďalších zaujímavých otázok.

Ako sa bude môcť na diaľku šíriť firemná kultúra? Ako by na diaľku mohla fungovať ad-hoc spolupráca? Ako by mohli fungovať vzťahy medzi tzv. mentormi a ich žiakmi bez toho, aby boli spolu v jednej miestnosti? Ako bude prebiehať kontrola plnenia pracovných úloh? Dá sa udržať produktivita práce na rovnakej úrovni aj vtedy, keď bude vykonávaná na diaľku? Ako manažovať firmu, kde časť zamestnancov sedí v kancelárii a druhá časť doma? Ovplyvní prácu z domu aj geografia?

Na všetky tieto otázky odpoviem z vlastnej skúsenosti. Sťahoval by sa niekto do New Yorku len preto, aby mohol pracovať z domu? Môže človek, ktorý býva v jednoizbovom byte s ďalšími dvoma spolubývajúcimi pracovať efektívne? Je naozaj pravdou, že práca z domu podporuje správny work-life balance aj napriek faktu, že náš osobný a pracovný život prebieha na rovnakom mieste?

KONKURENČNÁ VÝHODA VS. ZNÍŽENIE NÁKLADOV

V konečnom dôsledku je to tak, že home office bude v mnohým prípadoch naozaj fungovať, častokrát však nie. Práca z domu je len jedným z mnohých experimentov office sveta, ako napríklad open space priestory, hot desking, hoteling či co-working. Všetky sú plne funkčné a našli si svoje uplatnenie v mnohých spoločnostiach. Účelom každého z nich je priniesť firme konkurenčnú výhodu a zároveň aj znížiť náklady. V konečnom dôsledku však tento boj vždy vyhrá práve konkurenčná výhoda.

Majiteľom firiem, ktorí oslavujú úspech práce z domu by som na záver odkázal len to, že základné princípy práce budú platiť aj naďalej. Zamestnanci sú len ľudia. Ak ich dostanete do situácie, v ktorej sa budú cítiť podrazení, odrezaní od sveta a celé ich to bude rozptyľovať, nič dobré z toho nevzíde.